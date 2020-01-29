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شاهد.. الحسناء التي أوقفت نهائي الأبطال.. تكرر فعلتها وتقتحم مضمارا للتزلج السريع

الرياضة

شاهد.. الحسناء التي أوقفت نهائي الأبطال.. تكرر فعلتها وتقتحم مضمارا للتزلج السريع
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عادت عارضة الأزياء الأمريكية كينسي فولانسكي، التي اقتحمت شبه عارية ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، إلى عادتها باقتحام ميادين الرياضة، واستهدفت هذه المرة مضمارا للتزلج السريع.

وقامت فولانسكي باقتحام مضمار التزلج السريع أمس الثلاثاء خلال إحدى مراحل كأس العالم للتزلج التي استضافتها جبال الألب في النمسا.

وظهرت عارضة الأزياء الأمريكية بملابس سباحة سوداء، ورفعت لافتة لإحياء ذكرى أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت، الذي لقي مصرعه في تحطم مروحيته الأحد الماضي، في منطقة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ووجدت فولانسكي في اقتحام ميادين الأحداث الرياضية وسيلة سريعة للشهرة، حيث قفز فجأة عدد متابعيها في "إنستغرام" خلال 24 ساعة فقط إلى مليونين ونصف بعد اقتحامها ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، في حين كان عدد المتابعين لها قبل ذلك 400 ألف فقط.

وحاليا يبلغ عدد متابعيها 3.5 ملايين متابع.

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المصدر: rsport.ria.ru

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