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صحيفة كويتية تكشف السبب الحقيقي لمنع صدام حسين من دخول أراضيها

الرياضة

صحيفة كويتية تكشف السبب الحقيقي لمنع صدام حسين من دخول أراضيها
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نقلت صحيفة الرأي الكويتية عن أمين صندوق اتحاد الجودو الكويتي يوسف دلي، تعليقه على أنباء متداولة حول منع دخول مدرب الجودو اليمني صدام حسين بن حازب، إلى الكويت بسبب اسمه.

وقال دلي في تصريحات للصحيفة الكويتية إن ما تردد عن عدم منح تأشيرة دخول للمدرب اليمني بسبب اسمه المطابق لاسم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين غير صحيح.

وأوضح دلي، أن عدم منح صدام حسين بن حازب تأشيرة دخول، كان بسبب عدم وجود صلاحية في جواز سفره لمدة تزيد عن ستة أشهر، وهو شرط أساسي للحصول على التأشيرة الكويتية.

وكان يفترض أن يسافر بن حازب، مدرب نادي "ثمر" الرياضي، من محافظة لحج اليمنية، مع فريقه إلى الكويت مساء أمس الثلاثاء، للمشاركة في البطولة العربية للجودو.

المصدر: صحيفة الرأي الكويتية

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