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تغريم فيدرر بسبب عبارات مسيئة في بطولة أستراليا المفتوحة

الرياضة

تغريم فيدرر بسبب عبارات مسيئة في بطولة أستراليا المفتوحة
Globallookpress Panoramic
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أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الأربعاء، تغريم السويسري روجر فيدرر بـ3 آلاف دولار، لتلفظه بعبارات مسيئة خلال انتصاره في دور الثمانية على الأمريكي تينيس ساندغرين.

ونال فيدرر تحذيرا بسبب التلفظ بعبارات مسيئة في المجموعة الثالثة من المباراة يوم أمس الثلاثاء.

وقال النجم السويسري في مؤتمر صحفي عقب المباراة إنه استخدم مزيجا من اللغات في التعبير عن إحباطه من قرار تحذيره.

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ودخل فيدرر في نقاش حاد مع الصربية ماريانا فليوفيتش التي أدارت اللقاء.

وردا على سؤال عن اللغة التي نطق بها عند تلفظه بالكلمات المسيئة: أجاب فيدرر الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى مبتسما: "كانت خليطا. هي أيضا تتحدث مزيجا من (اللغات) بوضوح. لم أكن أعرف هذا. في المرة المقبلة يجب أن أتحقق من الأمر".

وتابع: "الشعور بخيبة أمل من أمور طبيعية (تحدث) في اللعبة. كان القرار قاسيا. لست من اللاعبين الذين يخرجون عن طورهم ويتلفظون بعبارات مسيئة أو ما شابه. لم يسمع من كان في الملعب كله هذه العبارات".

وفاز فيدرر بصعوبة بالغة على ساندغرين المصنف 100 عالميا في مواجهة أنقذ خلالها سبع نقاط، لخسارة المباراة ليضرب موعدا في نصف النهائي مع حامل اللقب، الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

المصدر: رويترز

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