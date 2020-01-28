"الفرعون" تريزيغيه يقود أستون فيلا لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية بهدف قاتل (فيديو)

تأهل أستون فيلا إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد تغلبه على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي المسابقة.

وافتتح ماثيو تارغيت التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ12، وعادل النيجيري كيليتشي إيهياناتشو النتيجة لفريق ليستر في الدقيقة الـ72 من عمر اللقاء.

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، خطف المصري محمود حسن تريزيغيه هدف الفوز الثمين لأستون فيلا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليقود فريقه إلى نهائي المسابقة.

وشهد ملعب أستون فيلا فرحة عارمة، ونزلت الجماهير إلى أرض الملعب للاحتفال مع اللاعبين بالتأهل إلى النهائي، وحملت الجماهير الفرعون تريزيغيه صاحب الهدف الذهبي على الأكتاف.

The Egyptian king Trezeguet being lifted up by the Aston Villa fans! 🇪🇬#AVLLEIpic.twitter.com/vj3miZNkVS — Football Daily (@footballdaily) January 28, 2020

This is Villa Park!! Certainly, even if they end up not winning the #CarabaoCup which I think they deserve, they've shown they are capable of winning a trophy this season. You never can tell until after 90' at Wembley, they might just win. #AvlLei



FT : Aston Villa 2-1 Leicester pic.twitter.com/qavlyRxRMk — . (@SmartAtuadi) January 28, 2020

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وسيواجه أستون فيلا في المباراة النهائية لكأس الرابطة، المتأهل من النصف نهائي الثاني الذي يجمع قطبي مدينة مانشستر (اليونايتد والسيتي).

وستقام مباراة إياب قبل النهائي بين السيتي واليونايتد غدا الأربعاء، علما بأن مباراة الذهاب انتهت لمصلحة السيتي بنتيجة 3-1.

المصدر: RT