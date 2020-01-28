فلامينغو يضم غابيغول نهائيا من إنتر ميلان

أعلن فلامينغو بطل الدوري البرازيلي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه ضم المهاجم غابرييل باربوسا "غابيغول" بصورة نهائية بعد التوصل لاتفاق مع ناديه الإيطالي إنتر ميلان.

ووقع باربوسا الملقب غابيغول على عقد حتى عام 2024 مقابل 17 مليون يورو.

SIM, NAÇÃO! #PodeLevantarAPlaquinha! Teremos gols do artilheiro rubro-negro até 2024! O GABIGOL É NOSSO! 💪🔴⚫ pic.twitter.com/6Q6T0jJAp6 — Flamengo (@Flamengo) January 28, 2020

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وتألق غابيغول مهاجم سانتوس السابق في الموسم الماضي، وحقق لقب هداف كأس ليبرتادوريس والدوري البرازيلي، كما لعب دورا حاسما في تتويج فلامينغو بكأس ليبرتادوريس 2019 في نوفمبر الماضي، عقب تسجيله هدفي فريقه في النهائي أمام ريفر بليت الأرجنتيني 2-1.

وانضم اللاعب صاحب الـ23 عاما إلى صفوف فلامينغو في يناير عام 2019 على سبيل الإعارة، وسجل 34 هدفا في 43 مباراة مع الفريق.

جدير بالذكر أن المهاجم البرازيلي انتقل إلى صفوف "النيراتزوري" في عام 2016، قادما من سانتوس مقابل 29.5 مليون يورو، ولكن النادي الإيطالي أعاره إلى بنفيكا البرتغالي ثم إلى سانتوس وبعدها إلى فلامينغو.

المصدر: وكالات