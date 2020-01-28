نجم ريال مدريد السابق يثير موجة سخرية بسبب تغريدة رونالدو

أثار نجما كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو ولويس فيغو، الجدل بتغريدتين متطابقتين تماما على حسابيهما في "تويتر"، إثر مصرع أسطورة كرة السلة الأمريكي كوبي براينت.

واتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي نجم ريال مدريد السابق فيغو بنسخ تغريدة رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي للتعبير عن صدمته بعد وفاة براينت بحادث تحطم مروحيته المروع.

وكتب رونالدو في تغريدته:"حزين جدا لسماع الخبر المؤلم بشأن وفاة كوبي براينت وابنته جيانا، لقد كان أسطورة حقيقية ومصدر إلهام للكثيرين، خالص التعازي إلى أسرته وأصدقائه ولأسر كل ضحايا هذا الحادث. ارقد بسلام يا أسطورة".

وختم مهاجم يوفنتوس تغريدته برمز تعبيري (إيموجي) لقلب، مع صورة للنجم الراحل براينت ممسكا بكرة سلة، بينما قام فيغو بعد ذلك بثلاث ساعات باستخدام نفس النص والرمز التعبيري مع اختلاف في الصورة التي تجمعه ببراينت.

dailymail.co.uk

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وطالت فيغو حملة انتقادات واسعة بعد هذه التغريدة، متهمينه بأنه لم يكلف نفسه عناء كتابة بضع كلمات

للتعبير عن حزنه بوفاة براينت، وهو ما أثار غضب وسخرية العديد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبرر بعض المتابعين وقوع فيغو في هذا الموقف لتشارك النجمين بوكيل واحد لإدارة حسابيهما على مواقع التواصل الاجتماعي

لكن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أكدت أن رونالدو لا يشارك فيغو البالغ من العمر 47 عاما الوكيل نفسه أو فريق العلاقات العامة.

وتسبب مقتل براينت بصدمة كبيرة في أوساط دوري السلة الأمريكي، حيث ساهم اللاعب الراحل بشكل مؤثر في زيادة شعبية اللعبة، وانهالت تعليقات نعيه من أبرز الرياضيين والمشاهير والساسة.

المصدر: dailymail.co.uk