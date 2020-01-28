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بارتي تتخطى كفيتوفا وتبلغ نصف نهائي أستراليا

الرياضة

بارتي تتخطى كفيتوفا وتبلغ نصف نهائي أستراليا
Globallookpress Peter Dovgan
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بلغت الأسترالية، آشلي بارتي، الدور نصف النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لأول مرة بالفوز 7-6 و6-2 على التشيكية، بيترا كفيتوفا، في دور الثمانية يوم الثلاثاء.

وثأرت بارتي لخسارتها أمام كفيتوفا، الفائزة ببطولة ويمبلدون مرتين، في دور الثمانية في ملبورن بارك، العام الماضي، بعدما استغلت دعم المشجعين في ملعب "رود ليفر أرينا".

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وأنقذت بارتي، بطلة فرنسا المفتوحة، نقطتين لكسر إرسالها في الشوط الأخير قبل أن تحسم الانتصار بضربة إرسال ساحقة لتصبح أول أسترالية تبلغ قبل النهائي على أرضها منذ ويندي تيرنبول في 1984.

وستبحث بارتي عن بطاقة التأهل للمواجهة النهائية السبت القادم عندما تواجه الأمريكية، صوفيا كينين، المصنفة 14 التي أقصت اليوم التونسية، أُنس جابر، بمجموعتين متتاليتين وبنتيجة 6-4 و6-4.

المصدر: "رويترز"

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