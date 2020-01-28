بارتي تتخطى كفيتوفا وتبلغ نصف نهائي أستراليا

بلغت الأسترالية، آشلي بارتي، الدور نصف النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لأول مرة بالفوز 7-6 و6-2 على التشيكية، بيترا كفيتوفا، في دور الثمانية يوم الثلاثاء.

وثأرت بارتي لخسارتها أمام كفيتوفا، الفائزة ببطولة ويمبلدون مرتين، في دور الثمانية في ملبورن بارك، العام الماضي، بعدما استغلت دعم المشجعين في ملعب "رود ليفر أرينا".

Into the final 4⃣‼️



Top seed @ashbarty posts her best #AusOpen result to date, reaching the semifinals with a 7-6(6) 6-2 win over Petra Kvitova.



She's the first Aussie woman to reach this stage since Wendy Turnbull in 1984 🇦🇺#AO2020pic.twitter.com/gPQfhEuzLC — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020

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وأنقذت بارتي، بطلة فرنسا المفتوحة، نقطتين لكسر إرسالها في الشوط الأخير قبل أن تحسم الانتصار بضربة إرسال ساحقة لتصبح أول أسترالية تبلغ قبل النهائي على أرضها منذ ويندي تيرنبول في 1984.

وستبحث بارتي عن بطاقة التأهل للمواجهة النهائية السبت القادم عندما تواجه الأمريكية، صوفيا كينين، المصنفة 14 التي أقصت اليوم التونسية، أُنس جابر، بمجموعتين متتاليتين وبنتيجة 6-4 و6-4.

المصدر: "رويترز"