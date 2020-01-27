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شاهد.. لاعب إنجليزي ينال 3 بطاقات في 12 ثانية فقط!

الرياضة

شاهد.. لاعب إنجليزي ينال 3 بطاقات في 12 ثانية فقط!
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تلقى لاعب في دوري الهواة الإنجليزي لكرة القدم "3 بطاقات" في غضون 12 ثانية، بعد أن ارتكب مخالفتين متتاليتين.

وجرت الواقعة أول أمس السبت حين ارتكب أليكس لو، لاعب نادي "غارفورث تاون"، مخالفة خشنة ضد أحد لاعبي "بريدلينغتون تاون"، لمنع هجمة مرتدة ضد فريقه.

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وقرر الحكم إتاحة الفرصة لصالح فريق "بريدلينغتون تاون"، لكن أليكس تدخل بعنف مجددا وهذه المرة في منتصف ملعب فريقه.

وبعد أن أطلق الحكم صافرته واحتسب ركلة حرة، أشهر البطاقة الصفراء مرتين متتاليتين في وجه أليكس ثم أعقب ذلك بتوجيه بطاقة حمراء له.

ولم يعترض أليكس على القرار وغادر الملعب على الفور.

ونشر النادي مقطع فيديو للحادثة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، وأرفقها بعبارة: "أمر لا يحدث كل يوم في الملاعب... الحكم أشهر 3 بطاقات متتالية في وجه أليكس لو، لاعب غارفورث".

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

المصدر: وكالات

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