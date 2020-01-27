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صحيفة: زيدان يرحل عن ريال مدريد في نهاية الموسم

الرياضة

صحيفة: زيدان يرحل عن ريال مدريد في نهاية الموسم
Reuters Juan Medina
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ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية اليوم الاثنين، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، قد يحمل حقيبته و يرحل عن النادي بعد نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن زيدان يفكر بشكل جدي في إنهاء مسيرته كمدرب لريال مدريد، بسبب مشاكل مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وحسب الصحيفة، فإن المدرب الفرنسي، لم ينس أن بيريز حاول كثيرا التعاقد مع جوزيه مورينيو، قبل عودته لتدريب الفريق في الحقبة الثانية.

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والسبب الثاني، هو إجهاض بيريز لحلم زيدان بضم الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى النادي الملكي.

وفي الوقت نفسه، ينظر رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غرايت، إلى زيدان كخليفة مثالي للمدرب الحالي ديدييه ديشامب في تدريب منتخب "الديوك" بعد كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

المصدر: وكالات

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