نادال يتخطى كيريوس ويتأهل لربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة (فيديو)

تأهل الإسباني رافائيل نادال إلى دور الثمانية لبطولة أستراليا المفتوحة، بفوزه اليوم الاثنين على الأسترالي نك كيريوس، بثلاث مجموعات مقابل واحدة.

وخسر نادال المصنف الأول عالميا أول مجموعة في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب 3-6، لكنه نجح في تدارك الأمر، وحسم المباراة لمصلحته بفوزه بثلاث مجموعات متتالية، نتائجها: 6-3 و7-6 و7-6، ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة الأسترالية للمرة الـ12 في مسيرته الاحترافية.

وكان كيريوس ندا في مواجهة نادال الحائز على 19 لقبا في البطولات الكبرى في المجموعة الثانية ومعظم المجموعة الثالثة، لكن اللاعب الإسباني صاحب البنيان القوي كان يعاود التفوق دائما.

وكسر كيريوس إرسال منافسه الإسباني عندما كان الأخير يحاول حسم المباراة في المجموعة الرابعة، لتمتد المجموعة إلى شوط فاصل على ملعب رود ليفر الذي امتلأ بالجمهور.

واستعاد نادال قوته مجددا في الشوط الحاسم، وأنهاه لمصلحته لتنتهي المباراة بعد ثلاث ساعات و38 دقيقة.

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وسيواجه نادال في الدور القادم النمساوي دومينيك تيم الفائز بدوره على الفرنسي جايل مونفيس، بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: 6-2 و6-4 و6-4.

المصدر: رويترز+ وكالات