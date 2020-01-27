نادال يتخطى كيريوس ويتأهل لربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة (فيديو)
تأهل الإسباني رافائيل نادال إلى دور الثمانية لبطولة أستراليا المفتوحة، بفوزه اليوم الاثنين على الأسترالي نك كيريوس، بثلاث مجموعات مقابل واحدة.
وخسر نادال المصنف الأول عالميا أول مجموعة في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب 3-6، لكنه نجح في تدارك الأمر، وحسم المباراة لمصلحته بفوزه بثلاث مجموعات متتالية، نتائجها: 6-3 و7-6 و7-6، ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة الأسترالية للمرة الـ12 في مسيرته الاحترافية.
What a night for @RafaelNadal 👏— ATP Tour (@atptour) January 27, 2020
EPIC battle with @NickKyrgios to reach the last eight. #AusOpenpic.twitter.com/3FPBIE5AbK
وكان كيريوس ندا في مواجهة نادال الحائز على 19 لقبا في البطولات الكبرى في المجموعة الثانية ومعظم المجموعة الثالثة، لكن اللاعب الإسباني صاحب البنيان القوي كان يعاود التفوق دائما.
وكسر كيريوس إرسال منافسه الإسباني عندما كان الأخير يحاول حسم المباراة في المجموعة الرابعة، لتمتد المجموعة إلى شوط فاصل على ملعب رود ليفر الذي امتلأ بالجمهور.
This tennis 🤣— ATP Tour (@atptour) January 27, 2020
Brilliant from @RafaelNadal & @NickKyrgios#AusOpenpic.twitter.com/PIaM8Dex46
واستعاد نادال قوته مجددا في الشوط الحاسم، وأنهاه لمصلحته لتنتهي المباراة بعد ثلاث ساعات و38 دقيقة.
The 2020 @AustralianOpen quarter-finalists 🙌— ATP Tour (@atptour) January 27, 2020
Who's making the last four? 🤔 pic.twitter.com/IElBVUj0WW
وسيواجه نادال في الدور القادم النمساوي دومينيك تيم الفائز بدوره على الفرنسي جايل مونفيس، بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: 6-2 و6-4 و6-4.
المصدر: رويترز+ وكالات