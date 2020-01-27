مدفيديف وروبليوف يودعان بطولة أسترالية المفتوحة (فيديو)
ودع الروسيان دانييل مدفيديف وأندريه روبليوف بطولة أسترالية المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، بعد خسارتيهما في الدور الرابع اليوم الاثنين.
وجاءت خسارة مدفيديف المصنف رابعا أمام السويسري ستان فافرينكا المصنف الـ15، بثلاث مجموعات مقابل اثنتين، بواقع: 2-6 و6-2 و6-4 و6-7 و2-6، خلال 3 ساعات و25 دقيقة.
Sensational from Stan.@stanwawrinka | #AusOpenpic.twitter.com/ndZk9QXLkd— ATP Tour (@atptour) January 27, 2020
وهذا الفوز هو الأول لفافرينكا البالغ 34 عاما على منافسه الروسي صاحب الـ23 عاما، الذي فاز في مواجهتين سابقتين بينهما.
Will this be @AlexZverev's year at the @AustralianOpen?— ATP Tour (@atptour) January 27, 2020
The No. 7 seed is through to the quarter-finals with a 6-4 6-4 6-4 win over the in-form Andrey Rublev. #AusOpenpic.twitter.com/6FthtYgCJT
وفي مباراة ثانية في الدور الرابع للبطولة، خسر الروسي أندريه روبليوف أمام الألماني ألكسندر زفيريف بثلاث مجموعات نظيفة، نتائجها: 4-6 و4-6 و4-6، خلال ساعة واحدة و36 دقيقة.
The 2020 @AustralianOpen quarter-finalists 🙌— ATP Tour (@atptour) January 27, 2020
Who's making the last four? 🤔 pic.twitter.com/IElBVUj0WW
وسيواجه زفيريف في الدور ربع النهائي السويسري ستان فافرينكا.
المصدر: rsport.ria.ru