الأرثوذكسي يرفض الاستسلام أمام الوحدات في نهائي دوري كرة السلة

خابت آمال جماهير الوحدات التي احتشدت داخل صالة الأمير حمزة، الأحد، بعد خسارة فريقها أمام الأرثوذكسي 81-88 ضمن المباراة الخامسة في نهائي الدوري الأردني لكرة السلة.

وكانت جماهير الوحدات التي حضرت بكثافة وملأت الصالة قبل حوالي ساعتين على انطلاق اللقاء، تمني النفس أن ينجح فريقها بحسم اللقب والإعلان عن بدء الأفراح، حيث كان الوحدات يتقدم بنتيجة المواجهات 3-1، وفوزه يعني رسميا حصد اللقب.

لكن الأرثوذكسي رفض رمي القفاز وضيق فارق المواجهات إلى نتيجة 3-2، وبالتالي سينتظر الفريقان جولة جديدة في الطريق نحو اللقب.

وستقام المباراة المقبلة السادسة الأربعاء على صالة الأمير حمزة، وسيكون الوحدات أمام فرصة ذهبية لكسب أول لقب تاريخي في كرة السلة، أما انتصار الأرثوذكسي فسيعني معادلة الكفة وإرجاء الحسم لمباراة سابعة ستكون فاصلة وأخيرة.

المصدر: وكالات