حوادث جوية أنهت حياة رياضيين.. وبراينت آخر الضحايا

أيقظ مصرع أسطورة السلة الأمريكي كوبي براينت إثر حادث تحطم مروحية أودى أيضا بحياة ابنته جيانا و7 أشخاص آخرين ذكرى كل من رحل من الرياضيين بسبب حوادث الطيران في السنوات الماضية.

ولم تمر إلا أيام قليلة على الذكرى الأولى لوفاة اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا في حادث تحطم طائرته في بحر المانش بين فرنسا وبريطانيا، الذي كان في طريقه إلى بريطانيا لإتمام توقيعه مع نادي كارديف سيتي الإنجليزي، قبل أن يتم العثور على جثته بعد عمليات بحث مكثفة تم جمع تبرعات لها.

وفي أكتوبر عام 2018 شهد حادثة سقوط الطائرة المروحية لمالك نادي ليستر سيتي الراحل الملياردير التايلاندي فيتشاي سريفادانابراباه، بعد ثوان من إقلاع الطائرة من أرض الملعب فور نهاية مباراة الفريق في الدوري الإنجليزي.

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وكان يوم 29 نوفمبر عام 2016 أسود بعد ورود نبأ تحطم طائرة نادي شابيكوينسي البرازيلي بالقرب من مطار خوسيه ماريا كوردوفا في مدينة مديين الكولومبية، وكانت تضم 21 لاعبا من لاعبي الفريق الأول وأعضاء الجهاز الفني البالغ عددهم 8 أشخاص، بالإضافة إلى ركابب آخرين من أعضاء النادي ورابطة المشجعين وطاقم الطائرة وذلك أثناء توجه الفريق لخوض نهائي كوبا سودأمريكانا ضد أتلتيكو ناسيونال.

وفقد 22 لاعبا من منتخب زامبيا الوطني في أبريل 1993 بسقوط طائرتهم في المحيط الأطلنطي في مياه الغابون الإقليمية.

وهوت طائرة كانت تضم أعضاء فريق كلورفول 11 الهولندي في مدينة باراماريبو في سورينام، وتوفي على إثرها 176 شخصا من ضمنهم 15 لاعبا من الفريق الهولندي عام 1989.

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كما تحطمت طائرة أليانزا ليما البيروفي بالقرب من مدينة ليما في بيرو، أسفرت الحادثة عن مقتل 14 لاعبا من الفريق الأول في ديسمبر عام 1987.

وشهد أغسطس من عام 1979، تعرض طائرة باختاكور طشقند من أوزبكستان لحادث في مدينة دنيبرو، وتوفي على إثره 17 شخصا من لاعبي الفريق الأول، وتعتبر من أكثر حوادث الطيران التي تسببت بخسائر بشرية، إذ بلغ عدد الضحايا 178 شخصا.

وفي سبتمبر من عام 1969، تحطمت الطائرة التي كانت تقل لاعبي ذا سترونجست البوليفي بالقرب من مدينة فيلوكو البوليفية، وتسببت بموت 16 لاعبا وثلاثة من أعضاء الجهاز الفني للفريق الأول.

كما فقد نادي غرين كروس من تشيلي 8 لاعبين من الفريق الأول بسبب تحطم الطائرة بالقرب من مدينة ييكو في أبريل 1961.

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كما أسفر تحطم طائرة منتخب الدنمارك الأولمبي بالقرب من كوبنهاغن في أكتوبر عام 1960 عن مقتل 8 لاعبين.

ولا ننسى تحطم طائرة مانشستر يونايتد الإنجليزي بالقرب من مدينة ميونخ الألمانية في فبراير من عام 1958، عندما لقي 8 لاعبين و 3 من أعضاء الجهاز الفني وأعضاء النادي حتفهم.

وتحطمت طائرة نادي تورينو الإيطالي بالقرب من مطار المدينة في مايو 1949، ما أدى إلى مصرع 23 لاعبا.

ليكون مصرع نجم كرة السلة الأمريكية السابق براينت، بعد تحطم مروحيته الخاصة في مدينة كالاباساس، الأحد، آخر المشاهد المآساوية.

يذكر أن مسيرة كوبى براينت، البالغ 41 عاما، كانت ضمن صفوف فريق لوس أنجلوس ليكرز، في الفترة من 1996 حتى 2016.

المصدر: وكالات