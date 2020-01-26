مصادر أمريكية: براينت لقي حتفه مع ابنته وهما في الطريق إلى مباراة كرة سلة

ذكرت مصادر أمريكية أن تحطم المروحية الذي أدى إلى مصرع أسطورة كرة السلة العالمي، كوبي براينت، أودى كذلك بحياة ابنته، جانا ماريا (13)عاما، وكشفت المصادر أنهما كانا في الطريق للمباراة

وأوضحت وسائل الإعلام أن المروحية كانت تقل، خلال الحادث، كلا من براينت وابنته وزميل لها في فريق كرة السلة وأحد والديه والطيار، فيما أكدت السلطات مقتل كل الأشخاص الـ5 الذين كانوا على متنها.

من جانبه، ذكر موقع "ESPN" الأمريكي الرياضي، استنادا إلى مصدر مطلع، أن براينت والآخرين كانوا في الطريق لمشاهدة مباراة بكرة السلة.

Sources: Kobe Bryant was on his way to a travel basketball game with his daughter Gianna when the helicopter crashed. Those aboard the helicopter also included another player and parent. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 26 января 2020 г.

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وأكدت السلطات الأمريكية، في وقت سابق، مقتل براينت، البالغ 41 عاما، و4 أشخاص آخرين جراء تحطم مروحية خاصة له في مدينة كالاباسا في ولاية كاليفورنيا.

ويعد كوبي براينت (41 عاما) واحدا من أساطير كرة السلة، حيث حقق 5 ألقاب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، وهو أكثر المسجلين تاريخيا لفريق "لوس أنجلوس ليكرز" ورابع أفضل المسجلين في تاريخ السلة الأمريكية برصيد 33643 نقطة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية