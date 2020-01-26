يوفنتوس يسقط أمام نابولي رغم تألق رونالدو

مني فريق يوفنتوس بهزيمة مؤثرة أمام مضيفه نابولي (1-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز هدفي أصحاب الأرض كل من، البولندي بيوتر زيلينسكي، ولورنزو إنسيني، في الدقيقتين (63 و86) على الترتيب. بينما سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف "السيدة العجوز" الوحيد، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "سان باولو".

وواصل رونالدو "صاروخ مادير" سلسلته التهديفية للمباراة الثامنة على التوالي بقميص "البيانكونيري"، ضمن الدوري، ليصبح على بعد خطوة واحدة من الفرنسي دافيد تريزيغيه، الذي سجل في 9 مباريات متتالية.

وتعرض يوفنتوس لأول هزيمة بعد 5 انتصارات متتالية وهي الثانية له في الموسم الحالي للدوري، ويتصدر قائمة ترتيب "الكالتشيو" برصيد 51 نقطة، بفارق 3 نقاط عن وصيفه إنتر ميلان.

بينما حقق نابولي أول انتصار له بعد 3 هزائم متتالية، ويشغل المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة.

المصدر: RT