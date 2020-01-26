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فيديو.. ديربي العاصمة روما بين "الذئاب" و"النسور" بهدفين كوميديين

الرياضة

فيديو.. ديربي العاصمة روما بين
Globallookpress
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ساد التعادل ديربي العاصمة روما بين فريق روما وضيفه لاتسيو (1-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وافتتح المهاجم البوسني إدين دجيكو التسجيل لفريق روما "الذئاب" في الدقيقة 26 بتسديدة رأسية، ورد عليه فرانشيسكو أتشيربي بهدف التعادل في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة روما.

ورفع روما رصيده إلى 39 نقطة ويحتل المركز الرابع، متأخرا بفارق 7 نقاط عن جاره لاتسيو، الذي يشغل المرتبة الثالثة على سلم ترتيب "الكالتشيو".

المصدر: sportbox.ru 

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