فيديو.. ديربي العاصمة روما بين "الذئاب" و"النسور" بهدفين كوميديين

ساد التعادل ديربي العاصمة روما بين فريق روما وضيفه لاتسيو (1-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وافتتح المهاجم البوسني إدين دجيكو التسجيل لفريق روما "الذئاب" في الدقيقة 26 بتسديدة رأسية، ورد عليه فرانشيسكو أتشيربي بهدف التعادل في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة روما.

Final del partido. Estos resultados son los que nos cuestan en la tabla. Roma fue superior desde el primer minuto, pero no liquidó. Un blooper hizo que lazio empatara el marcador. Para resaltar el nivel de Cengiz Ünder. 1-1 en el derby.



Gol: ⚽ Edin Dzeko pic.twitter.com/PvHqZG62gl — AS Roma (@RomaSquare) January 26, 2020

ورفع روما رصيده إلى 39 نقطة ويحتل المركز الرابع، متأخرا بفارق 7 نقاط عن جاره لاتسيو، الذي يشغل المرتبة الثالثة على سلم ترتيب "الكالتشيو".

المصدر: sportbox.ru