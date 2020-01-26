شاهد.. رقصة اليونانية الرائعة لم تساعدها أمام كفيتوفا

خرجت اللاعبة اليونانية ماريا ساكاري، المصنفة 22، من الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، على يد النجمة التشيكية بيترا كفيتوفا، المصنفة سابعة.

وحسمت اللاعبة اليونانية نتيجة المجموعة الأولى لصالحها بواقع (7-6)، لكن النجمة التشيكية التقطت أنفاسها وتمكنت من الفوز في المجموعتين التاليتين بنتيجة: (6-3) و(6-2) بالمباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، واستمرت ساعتين و15 دقيقة.

“It’s pretty tough to play Maria. I knew it was going to be difficult. Suddenly I got used to her game a little bit.”



ICYMI @Petra_Kvitova thwarts the Sak Attack to reach back-to-back #AusOpen quarterfinals 👏



Match report ➡ https://t.co/gXwpL2z4Pa#AO2020pic.twitter.com/9k7wqwKEnl — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020

وقدمت ماريا ساكاري (24 عاما) فاصلا راقصا جميلا خلال تحضيرها لهذه المباراة، حظي بإعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وستواجه بيترا كفيتوفا، في الدور ربع النهائي للبطولة، صاحبة الأرض الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى، التي تغلبت بدورها على الأمريكية أليسون ريسك المصنفة 18.

يذكر أن كفيتوفا، البالغة من العمر 29 عاما، وصلت إلى نهائي النسخة الماضية لبطولة أستراليا المفتوحة، وخسرت فيه أمام اللاعبة اليابانية نعومي أوساكا، التي ودعت البطولة من الدور الثالث.

المصدر: وكالات