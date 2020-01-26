 
مباشر

شاهد.. "الشمشون" الكوري بطلا لكأس آسيا للشباب على حساب "صقور" السعودية

الرياضة

شاهد..
@theafcdotcom
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n5dv

توج منتخب كوريا الجنوبية، بلقب بطول كأس آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم، في تايلاند على حساب نظيره السعودي بفوزه عليه (1-0) بعد تمديد المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد.

ويدين "الشمشون" الكوري الجنوبي بالفضل في انتصاره للاعب، غيونغ تاي-ووك، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي"، في الدقيقة 23 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "راجامانجالا الدولي" بمدينة بانكوك.

وكان المنتخبان الكوري الجنوبي "الشمشون" والسعودي "الصقور" قد ضمنا تأهلهما إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، إضافة إلى "الكنغر" الأسترالي الذي احتل المركز الثالث في القارة الصفراء على حساب نظيره الأوزبكي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مكافحة الفساد السياسي