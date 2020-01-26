شاهد.. "الشمشون" الكوري بطلا لكأس آسيا للشباب على حساب "صقور" السعودية

توج منتخب كوريا الجنوبية، بلقب بطول كأس آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم، في تايلاند على حساب نظيره السعودي بفوزه عليه (1-0) بعد تمديد المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد.

🎉 How does it feel to be champions of Asia❓#AFCU23pic.twitter.com/FdyIhfsPb8 — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 26, 2020

ويدين "الشمشون" الكوري الجنوبي بالفضل في انتصاره للاعب، غيونغ تاي-ووك، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي"، في الدقيقة 23 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "راجامانجالا الدولي" بمدينة بانكوك.

🎥 WATCH | 🇰🇷 Korea Republic are the #AFCU23 champions for the first-time ever! pic.twitter.com/Q6iVH67Xl6 — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 26, 2020

وكان المنتخبان الكوري الجنوبي "الشمشون" والسعودي "الصقور" قد ضمنا تأهلهما إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، إضافة إلى "الكنغر" الأسترالي الذي احتل المركز الثالث في القارة الصفراء على حساب نظيره الأوزبكي.

المصدر: وكالات