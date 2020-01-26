راكيتيتش يستفز جماهير برشلونة بسبب زوجته (صور)

أثار الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش، غضب جماهير نادي برشلونة، خلال مباراة "البرسا" أمام مضيفه فالنسيا (0-2)، أمس السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 للدوري الإسباني لكرة القدم.

وجلس راكيتيتش على مقاعد البدلاء في بداية المباراة على ملعب "ميستايا"، وشارك كبديل في الدقيقة 85 بدلا من زميله الهولندي فرينكي دي يونغ.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن راكيتيتش نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" في مدينة فالنسيا، صباح أمس السبت، وعلقت زوجته عليها.

وأضافت الصحيفة: "قام راكيتيتش بفتح هاتفه على دكة البدلاء، ليرد على تعليق زوجته".

وقالت الصحيفة إن هذا الأمر مستغرب للغاية من لاعب كرة قدم محترف ويلعب في صفوف فريق مثل برشلونة، ويخوض فريقه مباراة صعبة أمام فالنسيا، هو يراسل زوجته ويرد عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء جلوسه على دكة البدلاء، والمباراة جارية وفريقه متأخر.

وأضافت الصحيفة أن جماهير برشلونة قد صبت جام غضبها على راكيتيتش بعد انتهاء اللقاء بخسارة برشلونة، وطالبت بعض الجماهير بسرعة رحيل اللاعب الكرواتي عن صفوف برشلونة لأنها تعتبره لاعبا مهملا، ولا يجب أن يكون ضمن خطط الفريق في الفترة المقبلة.

This is unprofessional and unacceptable, added to what you did the next day after Anfield @ivanrakiticpic.twitter.com/yqLlyeUY6o — Mazinho - مازينهو (@FCBinsider) January 25, 2020

@ivanrakitic It’s time to get the f*** OUT — VISCA BARCA (@CuleParis) January 26, 2020

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وذكرت الصحيفة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل لاعبي كرة القدم أثناء المباريات، أمر مثير للدهشة، نظرا لوجود قواعد صارمة لغرفة تبديل الملابس تمنعهم من ذلك.

المصدر: وكالات