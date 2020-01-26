لاعب إنجليزي يلقى مصرعه بعد أول "هاتريك" في مسيرته

لقي جوردان سينوت، لاعب فريق ماتلوك تاون أحد أندية دوري الهواة الإنجليزي لكرة القدم، مصرعه بعد الاعتداء عليه بالضرب فجر يوم أمس السبت، في أحد شوارع مدينة ريتفورد.

وبحسب وسائل إعلام إنجليزية، فقد عثر على سينوت فاقدا للوعي في منطقة "ماركت بليس"، في مدينة ريتفورد، في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، وكان في حالة حرجة، حيث تعرض لإصابات في الرأس، وتوفي في وقت لاحق فور نقله إلى المستشفى.

وذكرت التقارير، أن الشرطة باشرت تحرياتها في ملابسات الواقعة، واعتقلت رجلا يبلغ من العمر 27 عاما للاشتباه فيه بارتكاب الجريمة.

You weren't just a footballer, you were our friend and brother. You gave us incredible memories and scored your first career hat-trick in your final game for the club.



Rest easy Jordan, we love, miss and will never forget you. pic.twitter.com/JB8ZCThCSZ — Matlock Town FC (@Matlock_TownFC) January 25, 2020

ونعى فريق ماتلوك تاون، عبر حسابه في موقع "تويتر"، لاعبه الراحل، حيث كتب: "لم تكن مجرد لاعب كرة قدم، لقد كنت صديقا لنا وأخا. لقد تركت ذكريات رائعة وسجلت أول ثلاثية في مسيرتك في المباراة النهائية للنادي.. أرقد بسلام.. نحن نحبك ولن ننساك".

Jordan knew how to hit a freekick, this goal claimed his first career hat-trick in a 5-0 win.#RIPJordanSinnottpic.twitter.com/TpF1FAPJbY — Matlock Town FC (@Matlock_TownFC) January 25, 2020

وكان سينوت، أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك"، في آخر مباراة خاضها مع فريق ماتلوك تاون.

المصدر: eurosport.ru