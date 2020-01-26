مهاجم أتالانتا يدهش الجماهير بهدف مخادع من ضربة خطأ (فيديو)

أحرز المهاجم السلوفيني، جوسيب إيليستش، أمس الأحد، هدفا مميزا خلال فوز فريقه أتالانتا على مضيفه تورينو، بنتيجة عريضة قوامها سبعة أهداف دون رد، وذلك ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وفي الشوط الثاني، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم أتالانتا بثلاثية نظيفة، سجل النجم السلوفيني هدفه الثاني والرابع لفريقه، بطريقة فريدة من نوعها، فيها من الذكاء والخبرة ما زاده جمالا، حيث استغل عدم انتباه حارس تورينو، سالفاتوري سيريغو، ليباغته بتسديدة قوية.

ILICIC WITH SORCERY pic.twitter.com/kQ48Bdh6Yb — Matteo Bonetti (@BonettiESPN) January 25, 2020

فبعد أن احتسب حكم المباراة، خطأ لمصلحة أتالانتا في منتصف الملعب، ترك مدافع تورينو الكرة وتوجه نحو مركزه، وهو ما استغله إيليستش بتسديدة مخادعة للحارس، أسفرت عن هدف رائع.

ودخل أتالانتا بهذا الفوز العريض، تاريخ الدوري الإيطالي، حيث يعتبر هذا الانتصار الأكبر في تاريخ مبارياته في المسابقة، وفي نفس الوقت، فإن هذه الهزيمة هي الأكبر في تاريخ تورينو على ملعبه في الدوري.

ورفع أتالانتا، رصيده لـ38 نقطة، في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد تورينو عند 27 نقطة، في المركز الـ10.

المصدر: وكالات