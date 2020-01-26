التونسية جابر تصنع التاريخ في أستراليا المفتوحة (فيديو)

صنعت النجمة التونسية، أنس جابر، الحدث في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، ببلوغها الدور ربع النهائي، بعد فوزها اليوم الأحد على الصينية وانغ فيانغ 7-6 و6-1.

وفي المجموعة الأولى، حاولت كل لاعبة الحفاظ على إرسالها، وتعرضت كل منهما لكسر مبكر لإرسالها، قبل أن تحسم اللاعبة التونسية المجموعة بضربة أمامية بعد التعادل.

Soak it in 🇹🇳@Ons_Jabeur advances to her first career Grand Slam quarterfinal 7-6(4) 6-1 over Wang to set a date with Sofia Kenin.#AO2020 | #AusOpenpic.twitter.com/eOAs0hrm2n — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020

وتراجع أداء اللاعبة الصينية بصورة لافتة في المجموعة الثانية، بعد تعرضها لكسر الإرسال مرتين، لتحسم جابر المباراة بضربة أمامية مرة أخرى.

وأصبحت جابر، البالغة 25 عاما، أول لاعبة عربية في التاريخ تصل لربع نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى، وأول لاعبة عربية بين الجنسين تصل لهذا الدور، منذ المغربي هشام أرازي، الذي وصل إلى ربع نهائي أستراليا المفتوحة بالذات، في عام 2004.

.@Ons_Jabeur became the first Arab woman to make a Grand Slam quarterfinal after a straight-set victory over No.27 seed Wang at the @AustralianOpen --> https://t.co/ZkHUcknRd8pic.twitter.com/cWQt5GMPW6 — WTA (@WTA) January 26, 2020

وستلعب جابر في الدور المقبل مع الأمريكية صوفيا كينن، التي تأهلت على حساب مواطنتها، كوري جاوف، بفوزها عليها بنتيجة 6-7، 6-3 و6-0.

المصدر: وكالات