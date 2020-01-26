الشرطة الإسبانية تعتقل أكثر من 100 مشجع برشلوني (فيديو)

اعتقلت الشرطة الإسبانية أكثر من 100 مشجع لفريق برشلونة، أثاروا الشغب في محيط ملعب "ميستايا"، قبيل انطلاق المباراة، التي جمعت أمس فالنسيا بضيفه برشلونة.

وهاجمت الجماهير الكتالونية الشرطة الإسبانية في محيط الملعب، مما دفع قوات الأمن للتعامل مع هذا الشغب، وألقت القبض على أكثر من 100 مشجع، قبيل انطلاق المباراة التي تدخل ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت بفوز فالنسيا بهدفين دون رد.

🔴 فيديو | أشتباكات وشغب بين جماهير برشلونة والشُرطة الإسبانية في مُحيط ملعب الميستايا قبل ساعات قليلة من مُباراة برشلونة وفالنسيا والشرطة تُلقي القبض علي 100 مُشجع برشلونة

video vía RTVE Comunitat Valenciana

📹 Andera.#إسبانيابالعربيةpic.twitter.com/lZCaCkIWko — إسبانيا بالعربية 🇪🇸 (@Spainarabia) January 25, 2020

ورفع فالنسيا رصيده بهذا الفوز إلى 34 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد "البارسا" عند 43 نقطة في الصدارة مؤقتا، في انتظار مواجهة ريال مدريد الوصيف (بـ43 نقطة أيضا) مع مضيفه بلد الوليد، مساء اليوم الأحد.

المصدر: وكالات