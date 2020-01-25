الشباب السعودي يفجر قنبلة الميركاتو الشتوي

أعلن نادي الشباب السعودي لكرة القدم، اليوم السبت عن تعاقد النادي رسميا مع لاعب وسط منتخب الأرجنتين إيفر بانيغا، نجم فريق إشبيلية الإسباني.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الشباب أن إدارة النادي برئاسة خالد البلطان تعاقدت مع نجم المنتخب الأرجنتيني وفريق إشبيلية الإسباني، إيفر بانيغا، بعقد يمتد لمدة ثلاث مواسم ابتداء من الموسم المقبل، وتمنت للاعب التوفيق مع ناديه الجديد.

بدوره أكد خالد البلطان في تصريحات تلفزيونية عقب التعادل مع الهلال من دون أهداف، ضمن الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، أن الشباب حسم صفقة الأرجنتيني إيفر بانيغا.

بدأ إيفر ماكسيميلانو دافيد بانيغا (31 عاما) مسيرته الكروية في بوكا جونيورز الأرجنتيني، قبل أن ينتقل إلى أوروبا عبر بوابة فالنسيا الإسباني في عام 2008، كما دافع عن ألوان أتلتيكو مدريد وإشبيلية وإنتر ميلان الإيطالي.

حقق بانيغا خلال مسيرته الكروية عددا من الانتصارات والألقاب منها، كأس "الليبرتادوريس" في عام 2007، وكأس ملك إسبانيا في 2008 مع فالنسيا، والدوري الأوروبي مع إشبيلية مرتين عامي (2015 و2016)، وكأس العالم مع منتخب بلاده تحت سن 20 عاما 2007، والألعاب الأولمبية الصيفية "بكين 2008"، و"كوبا أمريكا" في عامي (2015 و2016).

المصدر: وكالات