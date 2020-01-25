الرجاء المغربي ينجز مهمته أمام الترجي التونسي

بلغ الرجاء الرياضي المغربي الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عقب تعادله مع مضيفه الترجي الرياضي التونسي (2-2)، اليوم السبت، في الجولة الخامسة لدور المجموعات.

ووقع على ثنائية الفريق المغربي كل من المدافعين، الكاميروني فابريس نغاه، وبدر بانون، في الدقيقتين (49، و67) على الترتيب.

إقرأ المزيد

بينما سجل ثنائية الفريق التونسي كل من، الجزائري عبد الرؤوف بن غيث، وفادي بن شوق، في الدقيقتين (32، و81) على التوالي.

ورفع الرجاء الرياضي رصيده بذلك إلى 8 نقاط، ويحتل المركز الثاني، ليضمن تأهله مبكرا إلى دور الثمانية الكبار، كما فعل الترجي الرياضي، حامل لقب دوري الأبطال في آخر عامين، في الجولة الماضية، ويتصدر قائمة المجموعة برصيد 11 نقطة.

بينما ودع فريقا فيتا كلوب من جمهورية الكونغو، وشبيبة القبائل الجزائري، صاحبا المركزين الثالث والرابع برصيد أربع نقاط لكل منهما، رسميا البطولة.

المصدر: وكالات