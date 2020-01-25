أول تعليق لكيكي سيتين على باكورة هزائم برشلونة تحت قيادته

صرح مدرب برشلونة، كيكي سيتين، عقب هزيمته أمام مضيفه فالنسيا (0-2) اليوم السبت، ضمن الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بأنه يعاني من إيصال أفكاره إلى اللاعبين.

وقال سيتين خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، لقد استحوذ برشلونة على الكرة بنسبة 73%: "ولم يترجم الفريق بعد ما أقوله وربما لا أشرح أنا الأمور بشكل جيد، لا أحد سيحب مستوانا اليوم".

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وأضاف: "لعب فالنسيا بالتزام ولم يترك لنا مساحات، وعلينا تصحيح الكثير من الأمور. مررنا الكثير من الكرات لمجرد التمرير ولم نتمكن من التقدم بالشكل الكافي، ولم تكن الأمور بشكل جيد".

وتابع: "لم نلعب بشكل جيد خلال الشوط الأول، والشيء الإيجابي الوحيد أننا أنهينا الشوط بنتيجة (0-0)، وحاولنا بشكل أكبر خلال الشوط الثاني لكنه لم يكن جيدا بالشكل الكافي".

وتلقى كيكي سيتين، البالغ من العمر 61 عاما، والذي يشتهر بحبه للاستحواذ على الكرة لكنه لم يحصد أي لقب كبير خلال مسيرته، الهزيمة الأولى بعد أقل من أسبوعين فقط على تعيينه خلفا للمدرب السابق إرنستو فالفيردي.

المصدر: وكالات