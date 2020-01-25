العملاق البافاري يشدد الخناق على لايبزيغ متصدر "البوندسليغا".. فيديو

قلص بايرن ميونخ حامل لقب بطل الدوري الألماني لكرة القدم، الفارق بينه وبين المتصدر لايبزيغ، عقب فوزه الساحق على ضيفه شالكه (5-0)، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ 19 من "البوندسليغا".

وتناوب على تسجيل خماسية العملاق البافاري كل من، المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (6)، توماس مولر(47)، ليون غوريتسكا (50)، الإسباني تياغو ألكانترا (58)، سيرج جنابري (89)، على ملعب "أليانز أرينا".

ورفع بايرن ميونخ رصيده بعد هذا الفوز إلى 39 نقطة، مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة فقط بينه وبين المتصدر لابيزيغ، الذي سقط خارج دياره بهدفين من دون رد أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت، صاحب المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

في حين، تجمد رصيد شالكه، عند 33 نقطة، ويشغل المركز الخامس على سلم ترتيب "البوندسليغا".

المصدر: "Sportbox "