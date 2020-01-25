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شاهد.. اشتباكات عنيفة بين مشجعي برشلونة والشرطة في فالنسيا

الرياضة

شاهد.. اشتباكات عنيفة بين مشجعي برشلونة والشرطة في فالنسيا
Globallookpress
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دارت معركة حامية الوطيس بين جماهير برشلونة الإسباني وبين الشرطة المحلية في فالنسيا قبل بداية لقاء النادي الكتالوني ومضيفه فريق "الخفافيش"، اليوم السبت، ضمن الجولة 21 من الليغا.

وقامت مجموعة من مشجعي "ألتراس" برشلونة بافتعال بعض الأعمال التخريبية في محيط الملعب، لتتدخل الشرطة وتدور معركة حامية الوطيس بينهم.

 

وأكدت تقارير أن إدارة نادي برشلونة تشعر بالأسف جراء ما حدث من جماهيره، وأن تلك الجماهير ذهبت من تلقاء نفسها ولا علاقة لها بالجماهير التي ستحضر المباراة.

المصدر: وكالات

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