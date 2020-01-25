شاهد.. اشتباكات عنيفة بين مشجعي برشلونة والشرطة في فالنسيا

دارت معركة حامية الوطيس بين جماهير برشلونة الإسباني وبين الشرطة المحلية في فالنسيا قبل بداية لقاء النادي الكتالوني ومضيفه فريق "الخفافيش"، اليوم السبت، ضمن الجولة 21 من الليغا.

وقامت مجموعة من مشجعي "ألتراس" برشلونة بافتعال بعض الأعمال التخريبية في محيط الملعب، لتتدخل الشرطة وتدور معركة حامية الوطيس بينهم.

Enfrontaments ara mateix davant el Mestalla entre ultres del FC Barcelona i del València CF. pic.twitter.com/ECTzTVZmbc — Miquel Ramos (@Miquel_R) January 25, 2020

وأكدت تقارير أن إدارة نادي برشلونة تشعر بالأسف جراء ما حدث من جماهيره، وأن تلك الجماهير ذهبت من تلقاء نفسها ولا علاقة لها بالجماهير التي ستحضر المباراة.

المصدر: وكالات