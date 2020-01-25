 
مباشر

ربع قرن على إحدى أفظع اللقطات في تاريخ كرة القدم (فيديو)

الرياضة

ربع قرن على إحدى أفظع اللقطات في تاريخ كرة القدم (فيديو)
ScrtDrugAddict/twitter.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n57j

هناك الكثير من التفاصيل في عمر كل مباراة كرة قدم، ولكن بعضها يبقى خالدا في أذهان متابعي الساحرة المستديرة.

ففي 25 يناير من عام 1995، نفذ نجم مانشستر يونايتد، الدولي الفرنسي السابق إريك كانتونا "رفسة كونغ فو"، بحق أحد المشجعين في كريستال بالاس تحت أعين الكاميرات وتعرض بعدها للطرد وللحرمان من خوض المباريات.

المشاكس الفرنسي كانتونا، الذي اتجه للتمثيل والتقديم الرياضي، ما يزال مصرا على أن هذه اللقطة هي إحدى أهم ما مر في حياته الرياضية كلاعب!.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة الزلزال