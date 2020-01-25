ربع قرن على إحدى أفظع اللقطات في تاريخ كرة القدم (فيديو)

هناك الكثير من التفاصيل في عمر كل مباراة كرة قدم، ولكن بعضها يبقى خالدا في أذهان متابعي الساحرة المستديرة.

ففي 25 يناير من عام 1995، نفذ نجم مانشستر يونايتد، الدولي الفرنسي السابق إريك كانتونا "رفسة كونغ فو"، بحق أحد المشجعين في كريستال بالاس تحت أعين الكاميرات وتعرض بعدها للطرد وللحرمان من خوض المباريات.

On this day 1995: Eric Cantona and the "Kung-Fu Kick"pic.twitter.com/mZMZyf4AGa — Classic Football Shirts (@classicshirts) January 25, 2020

المشاكس الفرنسي كانتونا، الذي اتجه للتمثيل والتقديم الرياضي، ما يزال مصرا على أن هذه اللقطة هي إحدى أهم ما مر في حياته الرياضية كلاعب!.

المصدر: وكالات