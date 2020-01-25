لوكاكو.. هرب من الفئران ليتسلق سلم النجاح والشهرة

كشف المهاجم السابق لنادي مانشستر يونايتد والحالي لنادي إنتر ميلان، الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، جوانب خفية من طفولته الصعبة، والمعاناة التي عاشها بسبب فقر أسرته.

وقال لوكاكو إن الفئران كانت تملأ بيته لأن أسرته كانت تعاني من فقر مدقع.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه تعرض للطرد مع أسرته من المنزل، لأنهم لم يدفعوا الإيجار لعدة أشهر.

وتابع الدولي البلجيكي الحديث عن طفولته الصعبة قائلا "في إحدى المرات تم رمي أثاثنا خارج المنزل، لأننا لم ندفع ثمن الإيجار لأشهر، وكان علينا أن نغادر".

وأردف "أتذكر الفئران التي كانت تحوم حول رؤوسنا وأشياء من هذه القبيل".

وأكمل "أقول دائما إنني لست الوحيد الذي مر بهذه المعاناة، لكنني حولت هذه الصعوبات إلى حافز لي، لأصبح الشخص الذي أنا عليه اليوم".

وإذا كان لوكاكو قد عانى في طفولته من الفقر المدقع، فهو الآن وبعد أن بلغ الـ26 من العمر، أصبح يقارن باللاعبين الأفضل في كرة القدم العالمية، وبات يملك ثروة طائلة.

ويعد صاحب البشرة السمراء، الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا، برصيد 40 هدفا.

ويقدر موقع "ترانسفر ماركت"، المتخصص في متابعة أسعار لاعبي كرة القدم، القيمة السوقية للمهاجم البلجيكي حاليا، بنحو 75 مليون يورو.

ويقدم لوكاكو مستويات رائعة منذ انتقاله إلى إنتر ميلان قادما من مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث سجل 14 هدفا حتى الآن في منافسات الدوري الإيطالي، ويحتل المركز الثالث في قائمة هدافي المسابقة.

المصدر: وكالات