صحيفة: صندوق الثروة السيادي السعودي في مفاوضات لشراء نادي نيوكاسل

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن السعودية تتفاوض لشراء ناد إنجليزي شهير لكرة القدم.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها اليوم السبت، أن صندوق الثروة السيادي السعودي دخل في مفاوضات لشراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، مقابل 445 مليون دولار، مؤكدة على أن الصفقة قد تستغرق أياما أو أسابيع.

Saudi sovereign fund is in talks to buy U.K. soccer team Newcastle United, say people familiar with the matter, the kingdom’s first foray into a major sports league https://t.co/YgP0EuDeiI — The Wall Street Journal (@WSJ) January 25, 2020

وفي حال تم هذا الاستحواذ، فسيعني ذلك ضخ رأس مال كبير في ميزانية نيوكاسل، على غرار ما حدث مع مانشستر ستي، عندما استحوذت عليه مجموعة أبوظبي الاتحادية للتنمية والاستثمار عام 2008.

فمنذ ذلك الحين، أنفق مانشستر سيتي أكثر من مليار جنيه استرليني على اللاعبين الموهوبين، وتجديد مرافق الفريق، وتم تحويل "السيتي" إلى واحد من أقوى الأندية الإنجليزية في الوقت الحالي.

يذكر أن ملكية نادي نيوكاسل، الذي يحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، تعود حاليا لرجل الأعمال البريطاني، مايك آشلي، الذي اشترى الفريق في عام 2007، مقابل 134 مليون جنيه استرليني.

المصدر: wsj.com