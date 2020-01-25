نادال يعبر إلى رابع أدوار بطولة أستراليا المفتوحة

تغلب الإسباني رافائيل نادال، المصنف أولا عالميا، على مواطنه بابلو كارينيو بوستا 6-1 و6-2 و6-4 اليوم السبت، في طريقه إلى الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة.

وواصل وصيف البطل مشواره نحو معادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى (20) والمسجل باسم غريمه السويسري روجر فيدرر، بتقديمه مستوى رائعا تحت الشمس الساطعة لملعب "رود ليفر أرينا"، ليبلغ الدور الرابع في ملبورن للمرة الثالثة عشرة.

وقال نادال، الساعي لإحراز لقب البطولة الأسترالية للمرة الثانية فقط (بعد 2009) "هذه أفضل مباراة لي في الدورة حتى الآن، دون أي شك. أنا أتحسن في كل يوم، لذا أنا سعيد جدا".

وتابع ابن الثالثة والثلاثين عاما الذي خسر في نهائي البطولة الأسترالية أربع مرات، أعوام 2012 (أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش)، و2014 (أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا)، و2017 (أمام فيدرر)، و2019 (أمام دجوكوفيتش بثلاث مجموعات نظيفة): "قمت بعمل جيد على إرسالي وضربت الكرات الأمامية على مقربة من الخط، وهذا كان المفتاح بالنسبة لي".

وانضم نادال إلى دجوكوفيتش، وفيدرر، في الدور الرابع، وسيلتقي الفائز بين الأسترالي المشاغب نيك كيريوس والروسي كارن خاتشانوف.

المصدر: وكالات