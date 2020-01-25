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إدارة الترجي تقيم مأدبة عشاء على شرف بعثة الرجاء وتمنح جماهيره تذاكر مجانية (صور)

الرياضة

إدارة الترجي تقيم مأدبة عشاء على شرف بعثة الرجاء وتمنح جماهيره تذاكر مجانية (صور)
RCAofficiel/Twitter.com
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أقامت إدارة نادي الترجي التونسي، أمس الجمعة، مأدبة عشاء، على شرف بعثة فريق الرجاء المغربي، وذلك قبيل مواجهة الفريقين المرتقبة اليوم السبت، في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ونشر حساب الرجاء على "تويتر"، صورا من مأدبة العشاء مع تعليق: "نظم رئيس نادي الترجي الرياضي التونسي السيد حمدي المؤدب مأدبة عشاء على شرف بعثة وأعضاء المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي، وذلك بمقر إقامته وبحضور أعضاء مجلس إدارة النادي التونسي".

ومن جهته نشر الترجي بيانا عبر موقعه، قال فيه: "إنه في إطار العلاقات الطيبة يعلم النادي أنه وضع 3000 تذكرة  على ذمة أحباء الرجاء البيضاوي للدخول إلى ملعب رادس بصفة مجانية، يكفي فقط الاستظهار بجواز السفر".

ويستضيف ملعب "رادس" في العاصمة تونس، اليوم السبت، في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، موقعة الترجي وضيفه الرجاء، لحساب الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الترجي، حامل اللقب، ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، أمام الرجاء، الوصيف، بسبع نقاط، فيما يحتل وفاق سطيف الجزائري المركز الثالث بأربع نقاط، وفيتا كلوب المرتبة الرابعة الأخيرة بنقطة يتيمة.

المصدر: RT

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