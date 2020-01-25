قبيل إغلاق سوق الانتقالات.. برشلونة يوجه بوصلته لمهاجم نادي تشيلسي

يعتزم نادي برشلونة تدعيم صفوفه بمهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتعويض الأوروغوياني لويس سواريز، الذي سيغيب عن "البارسا" لفترة طويلة بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

وذكرت صحيفة "Diario Sport" الإسبانية، أن برشلونة وجه بوصلته للدولي الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي، من أجل ضمه قبل نهاية الميركاتو الشتوي الحالي، في الثاني من الشهر المقبل.

#FCB 🔵🔴 | Giroud entra en escena



¿Te gustaría que el Barça fichara al delantero francés?



🔄 - No

♥️ - Síhttps://t.co/YlWkXM3Hggpic.twitter.com/nVhLh0RLyw — Diario SPORT (@sport) January 24, 2020

وأوضحت الصحيفة، أن مسؤولي برشلونة، درسوا السوق، لكن الأسعار المبالغ فيها زادت تعقيد موقفهم من شراء مهاجم من الطراز العالمي.

وأشارت إلى أن أولوية إدارة "البارسا" حاليا، هي ضم مهاجم على سبيل الإعارة، دون خيار إلزامية الشراء، وهو ما يجعل جيرو، الخيار الأمثل والأقرب لحمل قميص "البلاغراونا"، على اعتبار أن فريقه تشيلسي لن يعارض فكرة إعارته.

وسيتنافس برشلونة مع إنتر ميلان الإيطالي، وأستون فيلا الإنجليزي، للتوقيع مع جيرو صاحب الـ33 عاما، الذي اكتفى بتسجيل هدف واحد في 7 مباريات خاضها هذا الموسم في جميع المسابقات مع "البلوز".

المصدر: sports.ru