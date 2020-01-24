النجم اللبناني علي حيدر وعائلته: الله والوحدات والقدس عربية (فيديو)

هتف النجم اللبناني علي حيدر مع عائلته لفريقه الجديد الوحدات الأردني لكرة السلة والقدس، وذلك بعد أن قاد فريقه إلى الفوز على الأرثوذكسي في رابع مباريات سلسلة الدور النهائي للدوري.

ونشرت صفحة فريق الوحدات مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" لنجمه اللبناني وأفراد من عائلته وهم يهتفون "الله والوحدات والقدس عربية".

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وحضرت عائلة علي حيدر إلى الأردن لحضور مباراة الوحدات التي أقيمت في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب وانتهت بفوزه بفارق أربع نقاط، بواقع (93-89).

وحقق الوحدات انتصاره الثالث على الأرثوذكسي مقابل فوز واحد، وبات بحاجة إلى انتصار واحد فقط في ثلاث مباريات لكي يتوج باللقب.

المصدر: وكالات