النجم اللبناني علي حيدر يقود الوحدات لانتصار ثالث

اقترب فريق الوحدات من الفوز بلقب دوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة، في الأردن، بعد فوزه اليوم الجمعة، على نادي الأرثوذكسي في رابع مباريات الفريقين ضمن سلسلة الدور النهائي.

وانتهى اللقاء الذي أقيم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب بفوز الوحدات بفارق أربع نقاط، بواقع (93-89) في المباراة التي شهدت تألق النجم اللبناني علي حيدر المنضم حديثا لصفوف الوحدات، أمام أنظار والدته التي حضرت اللقاء.

وحقق الوحدات انتصاره الثالث على الأرثوذكسي مقابل فوز واحد، وبات بحاجة إلى انتصار واحد فقط في ثلاث مباريات لكي يتوج باللقب.

المصدر: وكالات