منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة تنشر فيديو مدته 40 ثانية تحبس الأنفاس

نشر الحساب الرسمي لمنظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة على موقع "تويتر"، مقطع فيديو تفصيليا "على البطيء" للنزال المثير بين الإيرلندي كونور ماكريغور، والأمريكي دونالد سيروني.

ويظهر في مقطع الفيديو للنزال الذي استمر لمدة 40 ثانية فقط، كيف تمكن ماكريغور النيل من خصمه بمهاراته العالية، فقد أراد النجم الإيرلندي مفاجأة سيروني بضربة قاضية بيسراه منذ البداية، لكن الأمريكي تجنب الضربة، ليحدث إلتحام بين المقاتلين. وتدارك كونور الأمر ووجه عدة ضربات مؤثرة بكتفه ببراعة قبل أن يوجه ضربة قوية بالركبة ومن ثم بالقدم، ليسقط "الكاوبوي" على أرض الحلبة وينهال عليه بعدة ضربات قبل أن يتدخل الحكم ويوقف النزال معلنا فوز النجم الإيرلندي بالضربة الفنية القاضية.

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وحقق كونور ماكغريغور، البالغ من العمر 31 عاما، انتصاره الـ22 في مسيرته الاحترافية، حتى الآن، مقابل 4 هزائم.

في المقابل، مني دونالد سيروني البالغ من العمر 36 عاما، بالهزيمة الـ14، مقابل 36 انتصارا.

المصدر: وكالات