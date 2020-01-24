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شاهد.. صلاح في مباراة "حامية الوطيس" ضد لوفرين بكرة الطاولة

الرياضة

شاهد.. صلاح في مباراة
Globallookpress
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نشر الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مقطع فيديو، وهو يلعب كرة الطاولة مع زميله وصديقه الكرواتي.

ونجح لوفرين في الفوز على صلاح بعد شوط فاصل، فقد انتهى الشوط الأول لصالح مدافع ليفربول بنتيجة (11-6)، واستطاع محمد صلاح إدراك التعادل بفوزه بالثاني بواقع (12-10)، ولكن الكرواتي حول نتيجة الشوط الفاصل لصالحه (21-17) ومعه المباراة، ليتوج بكأس وصفها بمثابة الحصول على الكرة الذهبية وقال إنه سيضعها في مكان مميز في منزله.

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وكسب لوفرين التحدي بينه وبين النجم المصري بعد أن سخر الأخير منه عندما ظهر الثنائي في مقطع فيديو بشهر نوفمبر الماضي، وأكد حينها الكرواتي أن لعبة تنس الطاولة من هواياته المفضلة، لكن صلاح قاطعه قائلا: "كيف؟ وأنت خسرت أمامي 21 مباراة في هذه اللعبة".

ويرتبط صلاح ولوفرين بعلاقة صداقة قوية خارج الملعب.

المصدر: وكالات 

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