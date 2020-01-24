المراهقة غوف تجرد أوساكا من لقبها في أستراليا المفتوحة

تنازلت اليابانية ناومي أوساكا، عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بخروجها اليوم الجمعة، من الدور الثالث، بعد خسارتها أمام المراهقة الأمريكية ابنة الـ15 ربيعا، كوكو غوف 3-6 و4-6.

وثأرت غوف التي تخوض بطولة أستراليا للمرة الأولى في مسيرتها، من منافستها اليابانية التي أقصتها الصيف الماضي من الدور ذاته لبطولة "فلاشينغ ميدوز" الأمريكية باكتساحها 6-3 و6-0، وبلغت الدور الرابع للمرة الثانية في بطولات "الغراند سلام" بعد ويمبلدون العام الماضي.

وتلتقي الأمريكية التي أصبحت في 2019 أصغر لاعبة في نادي المصنفات المئة الأوليات (69 حاليا)، وأصغر لاعبة منذ 2004 تتوج بلقب في دورات رابطة المحترفات (للتنس)، في اختبارها المقبل مواطنتها صوفيا كينين أو الصينية شواي يانغ.

We'll crown a new women's champion at #AO2020 👑@CocoGauff overcomes 2019 winner Osaka 6-3 6-4 to reach the fourth round in a dream #AusOpen debut.#AO2020pic.twitter.com/gsm4QM3Inx — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020

وكانت غوف التي أقصت مواطنتها المخضرمة فينوس وليامز من الدور الأول، ثم الرومانية سورانا سيرستيا من الثاني، سعيدة جدا بالإنجاز الذي حققته اليوم الجمعة على حساب اليابانية البالغة 22 عاما، قائلة "يا إلهي. قبل عامين خسرت هنا في الدور الأول عند الناشئات، والآن أنا هنا. هذا أمر جنوني".

المصدر: وكالات