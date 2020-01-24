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فيديو.. تصميم تمثال "للفرعون" محمد صلاح في أشهر متاحف العالم

الرياضة

فيديو.. تصميم تمثال
Globallookpress
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أعلن متحف "مدام توسو" الشهير في لندن عن تصميم تمثال خاص للدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر حساب المتحف على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لصلاح أثناء الحصول على أبعاد جسده وبعض الصور اللازمة لصنع التمثال.

كما نشر النجم المصري الفيديو ذاته على حسابه الشخصي أيضا.

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ويعد "مدام توسو" من أشهر متاحف الشمع في العالم، والذي يهتم بصنع تماثيل للشخصيات العالمية البارزة في جميع المجالات مثل الفن والسياسة والرياضة.

يذكر أن محمد صلاح (27 عاما) شارك في 30 مباراة هذا الموسم في مختلف البطولات، وأحرز 15 هدفا إضافة إلى 8 تمريرات حاسمة.

المصدر: وكالات 

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