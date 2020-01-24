أستراليا المفتوحة.. سقوط مفاجئ لوليامز وليلة تاريخية للتونسية جابر (فيديو)

انتهى حلم الأمريكية، سيرينا وليامز، بمعادلة الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى والمسجل باسم الأسترالية مارغاريت كورت (24)، بخروجها من الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة.

واستمرت عقدة الأمريكية البالغة 38 عاما في البطولات الكبرى منذ تتويجها الأخير عام 2017 في أستراليا بالذات.

فبعد أن غابت عن أربع بطولات متتالية بسبب الحمل ثم وضع مولودتها الأولى، عجزت المصنفة ثامنة في أستراليا، عن إحراز أي لقب كبير وسقطت في النهائي أربع مرات في ويمبلدون، وفلاشينغ ميدوز عامي 2018 و2019، فيما خرجت من الدورين الرابع (2018)، والثالث (2019) في رولان غاروس، وربع نهائي أستراليا (2019).

ودخلت الأمريكية البطولة الأسترالية التي تحمل رقمها القياسي من حيث عدد الألقاب في عصر الاحتراف (7)، في حين أن الرقم المطلق باسم كورت أيضا (11 بينها 4 في عصر الاحتراف)، بمعنويات مرتفعة بعدما أحرزت لقبها الأول منذ تتويجها في أستراليا عام 2017، بفوزها الأحد الماضي على مواطنتها جيسيكا بيغولا في المباراة النهائية لدورة أوكلاند النيوزيلندية، محرزة لقبها الـ73 في مسيرتها الاحترافية الأسطورية.

The moment of a LIFETIME!



Qiang Wang puts on an absolute masterclass in the match of the tournament to shock Serena Williams 6-4 6-7(2) 7-5 and advance to a first career #AusOpen round of 16.#AO2020pic.twitter.com/gnGkAMaU8X — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020

إلا أن مغامرتها انتهت أمس الخميس عند الدور الثالث للمرة الأولى في ملبورن منذ عام 2006، بسقوطها أمام الصينية كيانغ وانغ 4-6، و7-6، و5-7.

جابر تنهي مشوار فوزنياكي في عالم التنس

وتلتقي وانغ في الدور الرابع التونسية أنس جابر، التي حققت نتيجة ملفتة جدا بإقصائها الدنماركية كارولاين فوزنياكي، بطلة 2018 ووصيفة فلاشينغ ميدوز لعامي 2009 و2014، بالفوز عليها 7-5، و3-6، و7-5، وذلك في آخر مباراة للمصنفة أولى عالميا سابقا بحسب ما أكدت ابنة الـ29 عاما بعد اللقاء.

In an epic, @Ons_Jabeur def. Wozniacki in her last-ever match.



She's through to the fourth round for the first time in her career with a 7-5 3-6 7-5 victory.#AO2020 | #AusOpenpic.twitter.com/RZBC8X671H — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020

ولم يكن قرار اعتزال فوزنياكي مفاجئا بل اتخذته في أوائل ديسمبر الماضي، لكنها كانت تمني النفس بأن تكون مغامرتها الأسترالية الأخيرة أطول من ذلك، إلا أن جابر وقفت حائلا دون تحقيق هذا الأمر وبلغت على حساب الدنماركية الدور الرابع للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها في بطولات "الغراند سلام"، علما بأنه لم يسبق للتونسية البالغة 25 عاما أن تجاوزت الحاجز الأول في ملبورن خلال مشاركاتها الثلاث الماضية.

المصدر: وكالات