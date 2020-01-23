فيديو.. السوري عمر السومة يقلب الطاولة على الرائد
قاد النجم السوري، عمر السومة، فريقه الأهلي إلى الفوز على مضيفه الرائد في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم.
وأحرز عمر "السوبر" هدفي الأهلي في غضون دقيقتين، وفي وقت متأخر بحلول الدقيقتين (84 و85).
🎥| فيديو— #الدوري_السعودي_للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) January 23, 2020
هدف #الأهلي الأول سجله عمر السومه في الدقيقة 84
#الرائد_الأهلي#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#MBSLeague#الدوري_السعودي_للمحترفينpic.twitter.com/cTtadCOZpu
🎥| فيديو— #الدوري_السعودي_للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) January 23, 2020
هدف #الأهلي الثاني سجله عمر السومه في الدقيقة 85
#الرائد_الأهلي#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#MBSLeague#الدوري_السعودي_للمحترفينpic.twitter.com/KlnqCVrv3o
ليرد السومة الصاع صاعين بعد تقدم الرائد بهدف سجله لاعبه المغربي محمد فوزير في الدقيقة 66 من زمن اللقاء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة.
🎥| فيديو— #الدوري_السعودي_للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) January 23, 2020
هدف #الرائد الأول سجله محمد فوزير في الدقيقة 66
#الرائد_الأهلي#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#MBSLeague#الدوري_السعودي_للمحترفينpic.twitter.com/pTaQtz6CCm
وحقق الأهلي انتصاره الثاني على التوالي، وانفرد بالمركز الثالث في ترتيب الدوري، برصيد 28 نقطة، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن الرائد بالذات.
المصدر: "@SPL"