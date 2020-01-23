فيديو.. السوري عمر السومة يقلب الطاولة على الرائد

قاد النجم السوري، عمر السومة، فريقه الأهلي إلى الفوز على مضيفه الرائد في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم.

وأحرز عمر "السوبر" هدفي الأهلي في غضون دقيقتين، وفي وقت متأخر بحلول الدقيقتين (84 و85).

ليرد السومة الصاع صاعين بعد تقدم الرائد بهدف سجله لاعبه المغربي محمد فوزير في الدقيقة 66 من زمن اللقاء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة.

وحقق الأهلي انتصاره الثاني على التوالي، وانفرد بالمركز الثالث في ترتيب الدوري، برصيد 28 نقطة، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن الرائد بالذات.

المصدر: "@SPL"