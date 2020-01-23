رسميا.. الرجاء المغربي يعترض على استبدال حكم مباراته أمام الترجي التونسي

اعترض الرجاء المغربي على تعيين الحكم الغامبي باكاري غاساما، لإدارة مباراته أمام مضيفه الترجي التونسي، المقررة الأحد المقبل، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لأبطال إفريقيا.

وقال الرجاء في بيان نشره عبر حسابه في "فيسبوك": "تقدم نادي الرجاء الرياضي بطلب للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، يلتمس بموجبه استبدال الطاقم التحكيمي المعين للقاء الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، الذي سيجمع نادي الترجي الرياضي التونسي بنادي الرجاء الرياضي يوم 25 يناير الجاري بتونس العاصمة".

ولم يذكر النادي المغربي مبررات أو دوافع تقديم هذا الطلب للكونفدرالية الإفريقية.

وعين "الكاف" بداية الحكم الكاميروني "أليوم أليوم" لإدارة مواجهة الترجي والرجاء، قبل أن يقرر استبداله بالحكم غاساما.

وكان غاساما أثار جدلا واسعا خلال قيادته لنهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا بين الترجي وضيفه الوداد المغربي، حيث تخللت تلك المباراة مجموعة من القرارات التحكيمية المثيرة، وهو ما دفع لاعبي الوداد للانسحاب من المواجهة قبل نهايتها بـ30 دقيقة، بعد إلغاء هدف لهم، بدعوى وجود تسلل.

المصدر: rajaclubathletic.ma