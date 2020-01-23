شاهد.. طفلة تحظى بقبلة لطيفة من نادال تحسدها عليها معظم الفتيات

أصيب النجم الإسباني رافائيل نادال بحالة من الذعر في لقطة خلال لقاء الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الأربع الكبرى أمام منافسه الأرجنتيني فيديريكو ديلبونيس.

فقد أصاب النجم نادال طفلة من جامعي الكرات، بكرة قوية خطأ عند رده إرسال الخصم خلال الجولة الثالثة الحاسمة، وتصرف الماتادور الإسباني بطريقة مهذبة، حيث أسرع إلى الطفلة ليطمئن على سلامتها، ومن ثم طبع على خدها قبلة اعتذار لطيفة "مكفرا عن ذنبه" ليتنفس صعداء.

¡Gran gesto, Rafa! 👏



Rafael Nadal golpeó accidentalmente a una alcanzapelotas y no perdió tiempo en correr hacia ella, ver cómo estaba y darle un beso en la mejilla. pic.twitter.com/PREswUmut0 — Tenis Zone (@TenisZoneOk) 23 января 2020 г.

😍 THIS MOMENT 😍 pic.twitter.com/Qx644fBwgw — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) 23 января 2020 г.

أما المباراة فقد انتهت بفوز نادال المصنف الأول عالميا على الأرجنتيني بثلاث مجموعات متتالية تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(7-6) و(6-1).

وضرب رافائيل نادال موعدا في الدور الثالث مع مواطنه بابلو كارينو بوستا المصنف 27، الذي تغلب بدوره على الألماني بيتر غودجوفتشيك بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.