أوباميانغ يعطي موافقته للانضمام إلى برشلونة فورا

أعطى الدولي الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، المحترف في صفوف نادي أرسنال الإنجليزي، موافقته للانضمام إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويأتي أوباميانغ، في مقدمة اللاعبين الذين تسعى إدارة الفريق الكتالوني للتعاقد معهم، لتعويض الأوروغوياني لويس سواريز، الذي سيغيب عن صفوف "البارسا" لفترة طويلة بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

ويدرك مسؤولو برشلونة، أن مهمتهم في إتمام صفقة التعاقد مع الدولي الغابوني لن تكون هينة، في ظل تمسك أرسنال بمهاجمه وهدافه الأول.

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وبالنسبة للمهاجم البالغ من العمر 30 عاما، فيعد خيار الانتقال إلى برشلونة أمرا مثيرا للاهتمام، وقد أعطى موافقته للتفاوض من أجل إبرام الصفقة قبل نهاية الشهر الحالي، وربما يكون لموقفه تأثير كبير على قرار أرسنال.

وسجل أوباميانغ 16 هدفا في 26 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم، ويقضي حاليا عقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات بسبب طرده مؤخرا من مواجهة أرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

ويرتبط بعقد مع "الغانرز" يمتد حتى العام 2021.

المصدر: sports.ru