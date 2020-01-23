أول تعليق لمدرب برشلونة بعد نجاة فريقه من سقوط مدو في إيبيزا

عبر المدير الفني لنادي برشلونة، كيكي سيتين، عن عدم رضاه على أداء لاعبي فريقه خلال المباراة التي جمعت "البارسا" ومضيفه إيبيزا، أمس الأربعاء، في الدور الـ32 لكأس ملك إسبانيا.

وقال سيتين في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "إيبيزا فريق قوي وقدم مباراة كبيرة على المستوى الدفاعي، ونجح في تسجيل الهدف الأول، ومنحهم ثقة في وقت كنا غير موفقين وأهدرنا الكرات، وبعد ذلك حالفنا الحظ لهز الشباك، وأنا سعيد على الرغم من أن المباراة لم تكن سهلة".

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وعن الأمور الإيجابية في الفريق أضاف سيتين قائلا: "في المباراة الأخيرة سيطرنا بشكل أكبر على الشوط الأول ولكن اليوم ارتكبنا أخطاء وأهدرنا الكرات، وهذا علينا تجنبه.. بعض اللاعبين تسرعوا قليلا أمام فريق مغلق بشكل جيد، وهذا تسبب في حالة من عدم الثقة لدينا".

ورد سيتين على مسألة تسديد 3 كرات فقط على مرمى إيبيزا قائلا: "الخصم قدم مباراة جيدة وهذا كلفنا كثيرا ولم نتحل بالحكمة، والهدف عقد الأمور".

وانتهت المباراة بفوز "البارسا" بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: وكالات