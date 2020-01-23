شاهد.. نيمار يثير الإعجاب والسخرية بتمريرة نادرة

لفت البرازيلي نيمار، الأنظار خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان وريمس (3-0) في نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية، أمس الأربعاء، بإقدامه على تمرير الكرة لأحد زملائه بـ"مؤخرته".

وأشعلت تمريرة نيمار بـ"مؤخرته" مواقع التواصل الاجتماعي، إذ غدت مصدرا للسخرية والإعجاب بمهارات النجم البرازيلي الذي عاش فترة عصيبة منذ الصيف الماضي إثر مطالبته بالرحيل عن الفريق الفرنسي وتعبيره عن رغبته في العودة لبرشلونة.

Nouveau geste technique inventé par Neymar #PSGpic.twitter.com/JFCPf8LZhY — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) January 22, 2020

وخلال مباراة ريمس، ساهم نيمار في الأهداف الثلاثة لفريقه من خلال كرات ثابتة قام بتنفيذها وسجل منها مواطنه ماركينوس الهدف الأول، وغيسلان كونان لاعب ريمس بالخطأ في مرماه الهدف الثاني، وإيزو كواسي الهدف الثالث.

تجدر الإشارة إلى أن سان جيرمان سيواجه في نهائي كأس الرابطة الفرنسية، نادي أولمبيك ليون.

المصدر: وكالات