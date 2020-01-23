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سان جيرمان يتجاوز ريمس ويبلغ نهائي كأس الرابطة الفرنسية

الرياضة

سان جيرمان يتجاوز ريمس ويبلغ نهائي كأس الرابطة الفرنسية
AFP FRANCOIS NASCIMBENI
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تأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم، بفوزه أمس الأربعاء، على مضيفه ريمس، بثلاثة أهداف دون رد، في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وسجل ثلاثية الفريق الباريسي، ماركينيوس، وجيسلان كونان بالخطأ في مرماه، وتانغوي كواسي، في الدقائق 9، و31، و77.

وشهدت المباراة تألق البرازيلي نيمار، الذي قدم أداء جيدا ولعب دورا كبيرا في افتتاح زميله ماركينيوس التسجيل.

وبهذا الفوز، ضرب سان جيرمان موعدا في المباراة النهائية مع أولمبيك ليون، الذي تأهل على حساب ليل، بفوزه عليه بركلات الترجيح (4-3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراتهما بالتعادل الإيجابي 2-2.

المصدر: RT

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