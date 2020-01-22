توتنهام هوتسبير يستعيد ذاكرة الانتصارات على حساب متذيل "البريميرليغ"  

حقق فريق توتنهام هوتسبير انتصارا طال انتظاره في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على حساب ضيفه نوريتش سيتي إثر فوزه عليه بشق الأنفس (2-1) الأربعاء.

إقرأ المزيد

ووقع على ثنائية أصحاب الأرض كل من، ديلي ألي والكوري الجنوبي هيونغ مين سون في الدقيقتين (38 و79) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الفنلندي تيمو بوكي هدف نوريتش سيتي الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 70 على استاد توتنهام في العاصمة لندن.

واستعاد توتنهام ذاكرة الانتصارات بعد تعادلين وتخللهما هزيمتان ليرفع رصيده إلى 34 نقطة، وتقدم إلى المركز السادس في ترتيب "البريميرليغ"، متجاوزا بفارق نقطة واحدة فريق وولفرهامبتون الذي يستضيف متصدر الدوري ليفربول غدا الخميس.

في المقابل، تجمد رصيد نوريتش سيتي عند 17 نقطة، ويقبع في قاع الدوري.

المصدر: RT