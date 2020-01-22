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مجهولون يخططون لبيع صور لشوماخر وهو يخضع للعلاج بمليون يورو

الرياضة

مجهولون يخططون لبيع صور لشوماخر وهو يخضع للعلاج بمليون يورو
AFP JEAN-PIERRE CLATOT
صورة من الأرشيف
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يرغب أشخاص مجهولون في بيع صور للأسطورة الألماني مايكل شوماخر بطل العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1 سبع مرات، ملتقطة بعد إصابته الخطيرة في الرأس عقب سقوطه أثناء التزلج.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فقد التقطت الصور لشوماخر في منزله في جنيف ويخطط المبتزون لبيع هذه الصور مقابل مليون يورو.

ولجأت كورينا زوجة شوماخر إلى الشرطة بشكوى التدخل في الحياة الخصوصية لزوجها.

وتعرض مايكل شوماخر (51 عاما) لإصابة خطيرة في الرأس إثر سقوطه خلال ممارسته التزلج على الثلج في 29 ديسمبر 2013 في بلدة ميريبل بالقرب من سفوح جبال الألب، ونقل إلى المستشفى بصورة عاجلة، وأجريت له منذ ذلك التاريخ عدة عمليات جراحية في الرأس ودخل الغيبوبة لفترة طويلة، ويواصل العلاج حاليا في منزله.

يذكر أن شوماخر يحمل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بلقب بطل العالم لسباقات الفورمولا1، حيث توج باللقب 7 مرات في الفترة ما بين عامي (1994-2004).

المصدر: وكالات 

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